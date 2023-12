Salvato un bovino di 400 chili dai vigili del fuoco nel Messinese

I vigili del fuoco del comando di Messina sono stati impegnati, oggi 24 dicembre, nel recupero di un bovino di circa 400 chili nel comune di S. Domenica Vittoria, scivolata in un dirupo. Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili volontari del distaccamento di Mojo Alcantara e l’elicottero Drago del nucleo di Catania con a bordo specialisti soccorritori esperti per l’imbraco e la messa in salvo del bovino. Le operazioni iniziate alle 8.30 di questa mattina, si sono concluse, con esito positivo, intorno alle 15.00.