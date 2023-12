Controlli Movida a Palermo, multe a locali e automobilisti

Proseguono i controlli in centro dopo gli ultimi episodi di violenza a Palermo nelle zone della movida. L'attività di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale ha interessato le vie Isidoro Carini, Quintino Sella, Corleo, Turati, Omodei e le piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi. In via Isidoro La Lumina un esercizio commerciale è stato multato per 13 mila euro per alcune irregolarità sula Scia e la Tosap. Un altro locale, sempre in via La Lumia, è stato sanzionato (3.000 euro) per carenze strutturali. Sono state 77 le multe agli automobilisti e motociclisti per guida senza casco, superamento dei limiti di velocità, mancanza di assicurazione obbligatoria e divieto di sosta; due sequestri e due fermi amministrativi. Inoltre sono state denunciate due persone per guida senza patente, con recidiva. Identificate 558 persone, di cui 85 con precedenti di polizia, controllati 141 veicoli.