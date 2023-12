Eboli, gatto preso a calci e poi postato: la denuncia di un deputato

In due avvicinano un gattino in strada e iniziano a fargli le coccole, poi all'improvviso uno dei due gli sferra un calcio sotto la pancia facendolo roteare in aria. Il video, che sarebbe stato registrato a Eboli (Salerno) ed è stato postato sul web, è oggetto di una segnalazione alle forze dell'ordine presentata dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), che pubblicato il filmato sul suo profilo Facebook. "La drammatica storia di Leone, il gatto ritrovato instrada a Nocera, pochi chilometri da Eboli, scuoiato vivo da un criminale ancora a piede libero, purtroppo non ha insegnato nulla a questi delinquenti. Senza alcuna pietà i due squallid iprotagonisti di questo video, insieme a chi lo ha registrato senza intervenire per impedire la violenza, hanno attirato il povero gatto in una trappola per poi colpirlo vigliaccamente allo stomaco con un calcio. Abbiamo inviato il video alle forze dell'ordine per risalire all'identità del criminale che ha colpito il gatto e dei suoi complici nella speranza che siano subito identificati e puniti come meritano", commenta Borrelli.