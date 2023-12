Floridia si anima col 'Villaggio' e le tradizionali 'fucati' (GUARDA LE FOTO)

Il Natale è la festa dei bambini. E a Floridia sono accorsi numerosissimi per divertirsi con le attrazioni e le animatrici che hanno dato vita al Villaggio di Babbo Natale, il primo dei tre appuntamenti per i più piccoli inseriti nel cartellone delle iniziative promosse dal Comune di Floridia. Il sindaco Marco Carianni, gli assessori Serena Spada (che ha curato il calendario degli eventi per le festività) ed Ettore Sgroi hanno dato il benvenuto ai piccoli che hanno potuto ammirare anche Babbo Natale con il suo cavallo e sono stati coccolati dai Bikers vestiti da Santa Claus che hanno regalato caramelle e dolcini ai bambini. “La magia del Natale è anche questo – ha detto l'assessore Serena Spada -. E' stato bello vedere tantissimi bambini giocare e divertirsi in piazza”. Tradizione rispettata la notte della vigilia con i “fucati” di Natale che hanno illuminato i diversi quartieri di Floridia. Una piazza del Popolo illuminata con le luminarie artistiche si è trasformata in una grande discoteca. Centinaia i giovani che hanno festeggiato il Natale ballando... sotto le stelle.