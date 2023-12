Vittoria, sicurezza nei luoghi di lavoro: denunciato imprenditore

I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, coadiuvato da personale del Servizio di Igiene degli ambienti di vita (S.I.A.V.) per le verifiche sugli ambienti di lavoro, hanno effettuato verifiche presso un’azienda agricola di Vittoria in Contrada Dirillo, operante nella coltivazione di ortaggi in serra a seguito delle quali un imprenditore locale è stato denunciato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In particolare, l’ispezione effettuata dagli Agenti consentiva di accertare sul posto la presenza di quattro operai, di diverse nazionalità, pronti per iniziare l’attività lavorativa ma tutti al momento sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale antinfortunistici quali guanti e scarpe.

A seguito dell’attività di indagine condotta nell’immediatezza dalla Polizia, supportata anche dalle dichiarazioni testimoniali degli stessi lavoratori, il datore di lavoro è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, essendo state riscontrate dai poliziotti palesi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.