Incendi rifiuti nella notte della vigilia di Natale a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere i roghi in via Beato Angelico, in via Resurrezione, in via Di Giorgi e in via Tiepolo. Le squadre hanno operato per evitare che le fiamme danneggiassero le auto parcheggiate nei pressi dei contenitori dove si erano formate piccole discariche.