Palermo, colto da malore in Chiesa: salvato da carabiniere

La scorsa notte, nella parrocchia dello Spirito Santo in via Juvara a Palermo, un uomo si e' accasciato per terra durante la celebrazione della veglia natalizia ed e' stato trasportato negli uffici parrocchiali. Un carabiniere libero dal servizio, di stanza a Bologna e in citta' per le vacanze natalizie, vedendo lo stato di incoscienza dell'uomo gli ha effettuato il massaggio cardiaco facendolo riprendere mentre arrivavano i soccorsi del 118.