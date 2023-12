Incidente a Firenze, 3 morti a Barberino del Mugello

E' di tre morti e un ferito il bilancio di un incidente avvenuto a Barberino di Mugello, Firenze, intorno alle 16.35 circa. L'impatto fra due auto si è verificato lungo la SP501, km 3+500. Le cause non sono state ancora accertate e dopo l'incidente i veicoli sono rimasti parzialmente incendiati.

Sul posto sono intervenuti uomini dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia Borgo San Lorenzo, vigili del fuoco e 118.

I Vigili del fuoco in particolare hanno estratto un uomo da un'auto incendiata e lo hanno affidato al personale sanitario, che ne ha constatato il decesso. Anche le due persone che viaggiavano sulla seconda vettura sono state affidate ai soccorsi: anche in questo caso, purtroppo, sono stati constatati i decessi.

In base alle prime informazioni e agli accertamenti dei carabinieri di Borgo San Lorenzo le vittime sono un uomo e due giovani: Leonardo Nutini, 58 anni, di San Piero; Ester Raccampo, la 29enne; ignota al momento l’identità dell’altro ragazzo di 29 anni.