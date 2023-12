Pensionato travolto e ucciso a Palmi mentre attraversa la strada

Un pensionato di 82 anni, Elia Randazzo, e' morto la sera della vigilia di Natale a Palmi, nel Reggino, dopo essere stato investito mentre attraversava la Statale 18 per recarsi nella chiesa della Santa Famiglia per la messa. L'uomo era insieme alla moglie quando e' stato travolto da un'auto che lo ha scaraventato contro un'altra autovettura ed e' morto sul colpo. Polemiche sui social per la pericolosita' del tratto in cui e' avvenuto l'incidente, nel quale si chiede da tempo che venga realizzata una rotatoria.