Uccide la moglie e quattro figli, padre arrestato in Francia

In Francia, e' stato arrestato il "presunto autore" di un femminicidio e infanticidio, una madre e i suoi quattro figli alle porte di Parigi: e' il padre di famiglia, un 33enne, che avrebbe ucciso la compagna e i suoi quattro figli piccoli, tutti trovati morti in un appartamento il giorno di Natale.L'uomo e' stato arrestato stamane a Sevran, ha fatto sapere la procura; era in fuga e ricercato. I bimbi uccisi avevano tra i nove mesi e i 10 anni e sono stati trovati a casa, nel tranquillo sobborgo di Meaux, una trentina di chilometri a Nord-Est della capitale francese, ieri sera.