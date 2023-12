Si nascondeva a Catania sotto falsa generalità: arrestato un iracheno

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Con questa accusa e' stato arrestato a Catania uno straniero 33enne. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico erano stati inviati dalla Sala Operativa presso una struttura recettiva, ubicata nei pressi di Piazza Giovanni XXIII. Dal sistema "alert alloggiati" era, infatti, giunta la segnalazione della presenza di un ospite che era stato registrato attraverso un passaporto rilasciato dalle autorita' bulgare, con una nota di rintraccio Schengen in base alla quale il documento doveva essere sequestrato. Sul posto, in una stanza della struttura ricettiva, gli agenti hanno individuato l'ospite che e' stato trovato in possesso del documento segnalato con foto e dati identificativi del 33enne bulgaro. Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso il locale Gabinetto regionale di Polizia Scientifica, gli operatori hanno accertato la vera identita' dell'uomo, un 33enne iracheno. Contestualmente i poliziotti hanno eseguito una perquisizione della stanza dell'albergo nel quale soggiornava il cittadino straniero. Hanno cosi' rinvenuto un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Caltanissetta scaduto e che riportava le sue vere generalita', nonche' 9 foto tessere ritraenti l'uomo, tutte identiche a quella riportata sul passaporto. Gli agenti hanno verificato, attraverso un'iniziale analisi del supporto cartaceo e da una successiva visione da parte del personale in servizio presso il locale Ufficio della Polizia Marittima e di Frontiera che il documento presentava caratteristiche di falsita' documentale. Accertato che il documento, valido per l'espatrio, oltre ad essere stato segnalato per sequestro era da ritenersi falso, il 33enne e' stato arrestato.