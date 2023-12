Messina, gli trovano 28 chili di fuochi d'artificio: denunciato in libertà

Nella notte della vigilia di Natale, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno denunciato un 38enne, già noto alle Forze dell'Ordine, che in casa aveva oltre 28 chilogrammi di materiali esplodenti, tra batterie di fuochi d'artificio con marchio di fabbrica e candelotti di fabbricazione artigianale e quindi potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle persone. Al termine delle operazioni di catalogazione, i fuochi pirotecnici sono stati sequestrati e trasferiti in un deposito autorizzato, mentre il 38enne è stato denunciato per detenzione illegale di materiali esplodenti.