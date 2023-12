Morto a Palermo Silvio Fasullo: fu pioniere della Psichiatria

Il 22 dicembre è morto Silvio Fasullo, Magister Optimus. Psichiatra di fama nazionale era nato a Santa Margherita Belice nel 1942 ed e' stato un pioniere della Pschiatria di consultazione con importanti contributi in particolare nel campo della riformulazione della psicopatologia. Laureatosi in Medicina nel 1966, docente per 40 anni di Psichiatria all'Università di Palermo, ha orientato la sua ricerca e la sua didattica in direzione psicopatologica e antropologica, verso una riflessione al confine fra tematiche esistenzialistiche e cliniche. È stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di libri.