Ad Adrano la polizia spiega come difendersi dalle truffe

Nei giorni scorsi la Questura di Catania ha avviato la campagna di prevenzione della Polizia di Stato contro le rapine, i furti in abitazione e le truffe, con il supporto di un vademecum realizzato dalla Questura di Catania in vista delle vacanze natalizie. Si tratta di una brochure che fornisce alcuni utili consigli ai cittadini da osservare per non rimanere vittime di spiacevoli episodi, buone pratiche per contrastare la diffusione di ogni forma di illegalità, puntando su un rapporto di fiducia e di collaborazione con i cittadini.Nell’ambito di un ciclo di incontri programmato dalla Questura, il Dirigente del Commissariato di Adrano ha presentato questa iniziativa nel Palazzo Bianchi del Comune di Adrano, incontrando una folta rappresentanza di cittadini ai quali è stata illustrato il contenuto del vademecum 'Vacanze sicure' che suggerisce una serie di comportamenti da adottare prima di partire per le vacanze: dal non lasciare la cassetta della posta piena nei giorni di assenza al non comunicare attraverso i propri profili social le proprie vacanze. Oltre ai cittadini, erano presenti alcuni funzionari del Comune di Adrano e rappresentanti delle associazioni del territorio, delle organizzazioni di volontariato e dell’Università della Terza Età.