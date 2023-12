Palermo, auto si ribalta in viale della Regione: due feriti in ospedale

Incidente stamattina in viale Regione Siciliana, a Palermo: un'auto si è ribaltata nella corsia centrale, all'altezza di piazzale Giotto, in direzione Catania. Sarebbero almeno due i feriti trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare gli automobilisti dalle lamiere. L'auto ha investito un'altra vettura e si è carambolata da un guard-rail all'altro, prIma di ribaltarsi. La sede stradale è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi eseguiti dalla polizia municipale.