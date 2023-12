Cassano allo Ionio, gli sparano due proiettili ma rimane illeso

Persone non identificate hanno sparato due colpi di pistola contro un cinquantunenne, Franco Bloise, già noto alle forze dell'ordine, che è rimasto illeso.

L'episodio é accaduto in contrada "Bruscata Grande" di Cassano allo Ionio.

Bloise, nel momento in cui sono stati sparati i due colpi di pistola, era alla guida della propria automobile, sulla quale viaggiava da solo, e stava facendo rientro a casa.

I colpi hanno danneggiato l'automobile senza conficcarsi nell'abitacolo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Cassano. L'ipotesi che viene fatta a livello investigativo é quella di un "avvertimento" nei confronti di Bloise per questioni legate agli ambienti della criminalità locale.