Palermo, torna fruibile al pubblico un'altra parte della "Città dei Ragazzi"

Un’altra parte della Città dei Ragazzi di Palermo torna fruibile al pubblico. Riapre anche la candida Caffèaos disegnata da Venanzio Marvuglia per quel giardino informale che era connesso al vicino parco della casina cinese. È un piccolo chiosco elegante e sopraelevato - prendeva il nome dal termine tedesco Kaffe-Haus, il luogo dove bere il caffè all’aperto - che in questi giorni è abbracciato dal trenino (appena rimesso in funzione) che sbuffando le gira attorno. E siccome non poteva esserci modo più adatto per inaugurarla e riportarla alla sua funzione originale, ecco i primi due concerti in programma curati dalla musicologa Consuelo Giglio e organizzati dalle Vie dei Tesori, che cogestisce lo spazio con il Comune.