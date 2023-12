Catania, in un garage a San Cristoforo armi e munizioni: arrestato 21enne

I carabinieri hanno scoperto un deposito di armi nel quartiere San Cristoforo di Catania, arrestandone il custode, un 21enne pregiudicato, che dovrà rispondere delle accuse di “detenzione, alterazione e ricettazione di armi e munizioni clandestine”. A condurre l’operazione, al termine di una attività investigativa, i militari della Squadra Lupi. In un garage nella disponibilità del giovane sono stati trovati:

• un fucile monocanna Pietro Beretta calibro 28 con matricola abrasa;

• una pistola a tamburo calibro 32 anch’essa con matricola abrasa;

• un fucile doppietta Bernardelli calibro 12, non censito in Banca Dati;

• un centinaio di munizioni di vario calibro, compatibili con le armi trovate.

Il 21enne è stato arrestato per “detenzione di armi clandestine, detenzione illegale di arma comune da sparo, ricettazione” e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che lo ha collocato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.