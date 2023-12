L'assessore Campailla: faremo nascere in città "De Luca per Vittoria - Sud chiama Nord"

Cesare Campailla, assessore e consigliere comunale a Vittoria, si occuperà di fare nascere De Luca per Vittoria – Sud chiama Nord. A dare l’annuncio ufficiale e il benvenuto a Campailla Saverio Buscemi, coordinatore di De Luca per Ragusa – Sud chiama Nord. “Assieme a Giovanni Landro di De Luca per Comiso – Sud chiama Nord – dice Buscemi – abbiamo dato il benvenuto a Campailla certo che fornirà un valore aggiunto al nostro percorso, ovviamente il tutto con l’avallo del nostro leader Cateno De Luca. Andiamo sempre più avanti senza se e senza ma. Al servizio dei cittadini. Siamo sempre più pronti per le prossime sfide elettorali”.

NELLA FOTO, da sinistra: Landro, Buscemi, De Luca e Campailla