Catania: addio a Santo Castiglione, ex presidente Ast e dell'autorità portuale

Lutto nella politica siciliana e catanese in particolare. Si è spento nel pomeriggio, a causa di un infarto, Santo Castiglione, ex presidente del consiglio di amministrazione dell’Ast (Azienda Siciliana Trasporti) e padre del deputato regionale dell’Mpa Giuseppe Castiglione. In passato è stato anche presidente dell’autorità portuale di Catania, consigliere provinciale e assessore al Comune etneo. La camera ardete verrà allestita giovedì mattina 28 dicembre a Palazzo Minoriti, sede del consiglio provinciale. Castiglione è stato eletto due volte ricoprendo anche l’incarico di capogruppo.

Messaggi di cordoglio dal sindaco di Catania, Enzo Trantino, dall'Mpa, dall'assessore regionale Marco Falcone e da vari esponenti politici siciliani.