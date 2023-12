A Campofelice di Fitalia la festa di fine anno all'insegna di musica e prodotti tipici

Degustazione di prodotti tipici locali e cabaret con Antonio Pandolfo, tutto gratis a Campofelice di Fitalia che sabato 30 festeggia la fine dell’anno all’insegna anche di musica e giochi per bambini. Un’intera giornata, dalle 10.00 alle 20.00, senza sosta, per chiudere l’anno in allegria e spensieratezza. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con “Io compro siciliano”.

Di prima mattina apre la mostra mercato di prodotti alimentari e dell’artigianato con l’esibizione del primo gruppo popolare dei “Siciliae Cantus”. Alle 12.00 animazione per bambini e distribuzione di caramelle, zucchero filato, cioccolatini ed altri prodotti di cui vanno ghiotti i piccoli.

Alle 13,30 degustazione dei prodotti locali con ricotta preparata al momento, minestra di San Giuseppe (il patrono del paese) e buccellati con ripieno di mandorle e fichi e con l’esibizione del gruppo musicale “Irish Leaves”. Alle 16.00 altra musica con la Street band “The Dixie Kings”. Alle 18.00 si chiude col cabaret di Antonio Pandolfo.