Catania, non si ferma all'alt e cerca di speronare l'auto della Polizia: arrestato

Nel pomeriggio del 24 dicembre, personale delle Volanti di Catania, transitando per viale Nitta ha notato una Fiat Uno che effettuava più giri della rotatoria posta all’incrocio con Via Capinera. Visto tale comportamento sospetto, gli operatori hanno intimato l’alt al conducente ma questi, piuttosto che fermarsi, ha cercato di sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente della Uno ha tentato di speronare la Volante, danneggiandola e ferendo i due agenti dell’equipaggio. Giunto su Viale Nitta, il fuggiasco ha perso il controllo della propria auto, andando a finire fuori strada, proseguendo la fuga a piedi. Dopo un breve tratto, però, è stato raggiunto e bloccato, nonostante la strenua resistenza opposta. All’identificazione è risultato essere un pregiudicato catanese del ’94, addosso al quale, dopo una perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto due coltelli a serramanico e arnesi atti allo scasso, tutto immediatamente sottoposto a sequestro. Dai successivi accertamenti, è anche stato accertato che l’auto utilizzata era stata oggetto di un furto denunciato quella stessa mattina. L’uomo è stato, quindi, arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed indagato in stato di libertà per i reati di riciclaggio, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario dopo averlo preventivamente rintracciato.