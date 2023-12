Caronia (Lega): 20 milioni per nuovi posti letto per gli universitari fuori sede

"Venti milioni di euro per realizzare nuovi posti letto nelle residenze universitarie gestite dagli Ersu.

Abbiamo preso un impegno come Lega con i rappresentanti degli studenti negli Enti per il diritto allo studio affinché si utilizzino le somme che ero riuscita a far appostare lo scorso anno nella manovra finanziaria. Faremo di tutto perché nella legge di Stabilità in corso di approvazione ci sia una norma che potenzi le borse di studio ed assicuri posti letto e la ristrutturazione degli immobili adibiti a residenza per gli studenti". Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all'Assemblea regionale siciliana.