Catania, bimbo di 8 mesi ingoia plastica: tracheotomia al Cannizzaro

Un bambino di otto mesi che ha rischiato il soffocamento dopo avere messo in bocca il residuo di un giocattolo masticato dal suo cane è stato salvato da un intervento d'urgenza di tracheotomia eseguito all'ospedale Cannizzaro di Catania.

L'episodio è avvenuto alla fine dello scorso novembre, ma reso noto soltanto oggi, dopo la visita di controllo del piccolo.

E' stata la madre ad accorgersi che Mattia aveva afferrato e in un attimo messo in bocca un pezzo di plastica.