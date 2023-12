Morto Giovanni Varsellona: aprì ad Acate la prima agenzia viaggi

Il suo tratto distintivo era il rispetto della persona, che unito a una straordinaria signorilità, creavano nella conversazione il dialogo ideale, che talvolta nella società odierna sembra smarrirsi. E lo ha sempre esercitato anche negli ultimi mesi, combattendo con tutte le sue forze contro quella grave malattia, retaggio della sua prima occupazione.

È deceduto all’età di 82 anni Giovanni Varsellona, ex operaio dell’Ansaldo di Genova, poi dipendente postale e da molti anni assicuratore e fondatore della prima agenzia viaggi di Acate.

Suo padre Salvatore, e i suoi zii Francesco e Vincenzo, sono stati gli storici tassisti del centro ibleo e anche lui, in età giovanile, accompagnò tanti acatesi in centri grandi e piccoli della Sicilia.

Aveva tre fratelli: Pippo, deceduto nel 1970, assieme alla moglie a causa di un incidente stradale in Calabria, Franco, morto in Germania, e Valerio, il più giovane, regista teatrale, che lo ha preceduto soltanto nel luglio scorso.

La famiglia Varsellona era originaria di Caltagirone: suo nonno, in epoca fascista, rimase vittima di un incidente sul lavoro nelle costruende scuole elementari del paese, in via Duca D’Aosta.

I funerali di Giovanni Varsellona, che lascia la moglie e i figli Mariuccia Giuseppe, si svolgeranno sabato, alle 15,30 nella chiesa Madre.