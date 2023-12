La Volley Modica chiude il 2023 sul campo di Lagonegro

L'ultima gara del 2023 assegna alla Volley Modica l'insidiosa trasferta sul campo della Rinascita Lagonegro. La gara che si giocherà domani, sabato, alle 18 sarà valida come prima giornata del girone di ritorno del girone Blu del campionato di serie A3.

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano sono reduci dalla sconfitta in tre set con Palmi e a Lagonegro seppur nella consapevolezza delle difficoltà che dovranno affrontare cercheranno di riscattare la prestazione sottotono del giorno di Santo Stefano e ricominciare a giocare come hanno dimostrato in altre occasioni di sapere fare.

Stamattina la comitiva modicana è partita in pullman alla volta di Lagonegro dove domani in mattinata effettuerà la rifinitura e poi nel pomeriggio tutti concentrati per provare a chiudere bene l'anno solare.