Natale a Floridia, domani eventi per i bimbi: da via Roma parte il trenino

Ultimo appuntamento con l'animazione per i bambini in piazza del Popolo inserito nel programma degli eventi del Natale a Floridia promossi dall'amministrazione comunale del sindaco Marco Carianni, con il contributo dell'assessorato regionale al Turismo. Il 30 dicembre, infatti, il centro storico sarà ancora una volta un grande parco divertimenti per allietare i più piccoli. “Dopo il successo dei due eventi che abbiamo realizzato il 24 ed il 26 – ha affermato Serena Spada, assessore alla Cultura e spettacolo del Comune di Floridia – siamo certi che anche stavolta i bambini rimarranno contenti. Non solo animazione, giochi e gonfiabili. In via Roma partirà il trenino “Floridia Express” che attraverserà il centro storico e farà tappa alla Casa presepe di via Giuliano e al Museo Bruno per ammirare la rappresentazione della Natività”. Alle 12 sempre in piazza del Popolo, addobbata a festa con le luminarie natalizie, si esibiranno le Majorettes di Floridia. Mentre alle 17, nell'aula consiliare del municipio, si terrà la premiazione del 38° concorso dei presepi (12 statici e 14 in vetrina), curato dal Centro Studi Xiridia. Spazio pure alla gastronomia con la sagra della ricotta a partire dalle 20 come da tradizione. Alla stessa ora sarà possibile assistere al concerto “It's Christmas time” del coro Saulo's soul group.

Anche quest'anno sono stati numerosi i visitatori, tante le scolaresche prima dell'inizio delle vacanze natalizie, che hanno ammirato il presepe realizzato in via Giuliano a Floridia. Un appuntamento fisso da un trentennio quello della casa della zona del Santuzzo che ospita, appunto, un presepe monumentale di circa 20 m², impreziosito da statuine di terracotta realizzate a Caltagirone dal maestro figurinaio V. Velardita, uniche nel loro genere. All'interno della casa, oltre ad essere stato realizzato il presepe, sono stati allestiti diversi ambienti volti a far conoscere alle nuove generazioni un pezzo di storia, un passato ormai lontano, legato agli usi e costumi della scomparsa civiltà contadina. Un esempio può essere la "stalla" mantenuta nel medesimo posto ed allestita con l'aratro e vari utensili che servivano all'epoca per la mietitura del grano. Le origini del presepe risalgono a ben ottocento anni fa quando nel dicembre del 1223, a Greccio, San Francesco d'Assisi volle celebrare il Natale del Signore con la rappresentazione della Natività. Anche Floridia vanta origini molto antiche per la realizzazione dei "Presepi, re Fucati, ra Nuvena". “Il presepe monumentale di via Giuliano, con il suo intrinseco significato religioso, può e deve considerarsi un autentico viaggio nella storia, nella cultura, nella quotidianità della Sicilia di un tempo – ha concluso l'assessore Serena Spada - . Le ricostruzione delle tipiche case siciliane, la riproduzione delle botteghe come quelle della locanda, la casa delle ricamatrici, l'ambientazione del ricottaio, sono veri documenti in cui è possibile rivivere la realtà di un tempo di un antico popolo che con semplicità celebrano il Natale del signore in quella Notte Santa”.