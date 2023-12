Ragusa, congresso provinciale Giovani Democratici: Matteo Migliore segretario

La Federazione dei Giovani Democratici della Provincia di Ragusa ha convocato il suo II Congresso Provinciale. A tale evento, svoltosi ieri pomeriggio, hanno preso parte le tesserate e i tesserati dei Circoli locali di Modica, Ragusa e Vittoria.

L’evento ha avuto il principale scopo di rinnovare l’impegno civico delle giovani e dei giovani della provincia, partendo proprio dai programmi e dall’elezioni delle varie cariche all’interno dell’organizzazione.

La prima parte ha visto l’elezione dei Segretari di Circolo intercomunale: Francesco Candiano, Segretario del Circolo di Modica; Daniele Failla, Segretario del Circolo di Ragusa; Gabriele Nicastro che si riconferma Segretario del Circolo di Vittoria.

Si è poi proceduto all’elezione del Presidente delle Direzione Provinciale, che vede Federico Martorana ricoprire tale ruolo, affiancato da Leonardo Occhipinti e Gemma Cottone in qualità di suoi Vice.

Infine si è svolta l’elezione del Segretario di Federazione, carica ricoperta per la seconda volta consecutiva da Matteo Migliore, appoggiato da una Segreteria Provinciale composta da: Francesco Candiano (Pozzallo) in qualità di Vice Segretario; Daniele Failla (Comiso) in qualità di Vice Segretario; la delegata Ilaria Barrera (Pozzallo); il delegato Paolo Castrusini (Modica); la delegata Vallery Dimauro (Ragusa); il delegato Giovanni Donato Busacca (Vittoria).

L’evento ha visto una partecipazione entusiastica da parte dei vari membri, ma anche degli invitati, che sia dal vivo che a distanza, hanno augurato un buon lavoro alla Federazione.

Tra gli invitati: Marco Greco, candidato alla Segreteria Regionale dei GD per la Sicilia; Alfredo Alerci, Segretario Provinciale dei GD di Enna e l’On. Nello Di Pasquale.

L’evento si è concluso con un momento toccante, come l’assegnazione degli attestati a tutti i membri che si sono distinti per il lavoro e il loro impegno nei GD di Ragusa in questi due anni di attività.