Milano, Ultima Generazione imbratta l'albero di Gucci

Blitz degli attivisti di Ultima generazione oggi in galleria Vittorio Emanuele a Milano dove hanno imbrattato con vernice arancione l'albero di Natale firmato Gucci.

In tre sono saliti sull'albero e hanno gettato secchi di vernice "lavabile" prima che le forze dell'ordine, hanno spiegato, li portassero via.

La loro richiesta è "un fondo di ripartizione per i danni delle catastrofi climatiche".

"Ci serve un fondo riparare i danni subiti da Milano e dalle altre città - hanno spiegato - non l'ennesima ostentazione del lusso e di uno stile di vita irraggiungibile".

"Con questo gesto - hanno spiegato - denunciamo la complicità delle multinazionali del lusso e il governo nel sostenere un modello economico che permette ad una fetta minuscola della popolazione di accumulare vergognose ricchezze e di abusare selvaggiamente delle risorse planetarie".