Anche la Procura di Trento indaga sul caso Balocco-Ferragni

La Procura di Trento - come Milano e Prato - ha aperto un fascicolo sul caso Balocco-Ferragni.

Si tratta - precisa il quotidiano l'Adige - di un fascicolo conoscitivo, ossia senza ipotesi di reato e senza indagati, aperto dopo l'esposto presentato dal Codacons in seguito alla multa dell'Antitrust che condanna le società coinvolte per "pratica commerciale scorretta".

Il Codacons, lo scorso 18 dicembre, ha inviato un esposto in cui chiama in causa anche le Procure di Trento e Bolzano, oltre ad altre 104 di tutta Italia, e chiede di aprire indagini sul territorio per la possibile fattispecie di truffa aggravata a danno dei consumatori.