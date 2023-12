Commercio, in Basilicata i saldi iniziano il 5 gennaio

Isaldi cominceranno in Basilicata venerdì 5 gennaio 2024: lo ha reso noto Federmoda-Confcommercio Potenza, sottolineando però che "il mercato della contraffazione e del falso anche in Basilicata raggiunge un giro d'affari consistente e che il settore più colpito è l'abbigliamento".

Secondo dati elaborati da Federmoda nazionale, "in Basilicata il valore stimato della merce sequetsrata nel giro di un decennio è pari a,5-due milioni di euro, per circa 200-250 mila capi e oltre un migliaio di operazioni" delle forze dell'ordine.

Subito dopo - ha spiegato Antonio Sorrentino - c'è la presenza di venditori abusivi, che rappresenta una delle più gravi problematiche di illegalità sul nostro territorio per il 46 per cento dei nostri titolari di esercizi commerciali".