Avola, la giunta proroga i contratti per 98 lavoratori Asu

La giunta municipale di Avola, ha deliberato la conferma della prosecuzione delle attività socialmente utili per i 98 lavoratori Asu che prestano servizio nel Comune di Avola. “Questa decisione rappresenta un impegno costante da parte mia, sia come deputato sia ora come sindaco - le parole di Rossana Cannata - nel portare avanti iniziative che consentono la prosecuzione del lavoro di tante famiglie e che altresì consolidano il tessuto sociale nell’erogazione di tanti servizi della nostra comunità”. Fin dall'inizio del suo mandato, il primo cittadino ha lavorato instancabilmente per sostenere i lavoratori ASU, impegnandosi con il governo regionale per garantire loro un adeguato incremento orario e promuovere la loro stabilizzazione lavorativa. “Ritengo che il contributo prezioso di questi lavoratori sia fondamentale per il benessere della nostra comunità e sono soddisfatta di annunciare che la Giunta municipale ha deliberato la continuazione di queste attività - aggiunge -. L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente il legame tra l'amministrazione comunale , il governo regionale e Asu, lavorando insieme per costruire un futuro più stabile e prospero per tutti. Con la determinazione di perseguire politiche sociali attive, ci impegniamo a garantir importanti servizi offerti dai lavoratori all'altezza delle esigenze della nostra comunità”.