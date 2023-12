Devia condotta, tutti senz'acqua a Erice: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno tratto in arresto un 69enne per il furto di acqua dalla rete idrica comunale ed interruzione di un pubblico servizio.

L'indagine, scaturita dalla denuncia di alcuni cittadini di contrada Piantopiolo, che da circa un mese riscontravano problemi di fornitura idrica, ha consentito agli investigatori di evidenziare gravi indizi di colpevolezza sul conto dell'indagato che avrebbe creato un collegamento abusivo alla rete comunale per asservire la propria stalla con all'interno circa 60 bovini.

Al termine dell'accertamento sarebbe emerso come il 69enne avrebbe creato artigianalmente una deviazione, tagliando la condotta comunale, e indirizzando, ogni qualvolta ne ravvisava la necessità, l'acqua verso la stalla lasciando a secco un'intera contrada. L'uomo, dopo la convalida dell'arresto, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.