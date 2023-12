Covid, corre in Italia la variante JN.1

Corre anche in Italia la variante JN.1 di Covid, 'figlia' di BA.2.86 o Pirola, e recentemente dichiarata Voi (variante di interesse) indipendente dall'Organizzazione mondiale della sanità. "In base ai dati di sequenziamento disponibili nella piattaforma nazionale I-Co-Gen al 25 dicembre - si legge nel Monitoraggio settimanale Covid di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute - la proporzione di sequenziamenti attribuibili alla variante d'interesse JN.1 si conferma in crescita, divenendo la variante più frequente nell'ultima settimana di campionamento consolidata (37,1% nella settimana 4-10 dicembre)".

"In base ai dati attualmente disponibili - precisano gli esperti - JN.1 non sembra porre rischi addizionali per la salute pubblica rispetto ad altri lignaggi circolanti".