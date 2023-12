Corteo Pro Palestina a Milano: è il dodicesimo

È partita a Milano, la manifestazione a sostegno del popolo palestinese e contro la"normalità del genocidio in corso" organizzata da varie anime della sinistra, del pacifismo e dell'antagonismo. Si tratta del dodicesimo corteo consecutivo contro le violenze in atto in Palestina. I manifestanti, tra i mille e i duemila, con striscioni e mezzi sono partiti intorno alle 15.30 da Porta Ticinese in direzione di Porta Romana dove è previsto il termine dell'iniziativa. "Cosa ci vuole ancora per smuovere le coscienze? - si legge in una nota del Csa Vittoria, uno dei promotori - Nella martoriata Palestina si possono oggi contare qualcosa come 25.000 civili morti. Quasi il 70 % di questi corpi devastati sono di bambine e bambini. Cosa altro deve accadere in Palestina perché l'intero mondo fermi il genocidio del popolo palestinese?"