Esplode un petardo, ragazzo grave a Roma

Un ragazzo ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Roma e un bambino di dieci anni che ha perso tre dita.

Mancano ancora diverse ore alla notte di San Silvestro e già si contano i primi feriti per i botti di Capodanno mentre si susseguono ingenti sequestri di botti illegali. Inoltre, proprio per fare fronte ad un aumento degli incidenti, è stato disposto un rafforzamento dei mezzi del 118 per la notte di San Silvestro.

Ad Anzio, sul litorale laziale, un 28enne ieri sera è rimasto gravemente ferito alla testa per lo scoppio di un petardo lanciato da un amico. E' stato operato e si trova adesso in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto. A quanto ricostruito, il ragazzo era a una festa in un locale e durante la serata è uscito un attimo all'aperto, così è stato accidentalmente colpito dallo scoppio di un petardo lanciato da un amico che è stato identificato.