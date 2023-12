Gioia Tauro, non si ferma all'alt: bloccato e denunciato

Era alla guida di un'auto che non si è fermata all'alt dei carabinieri, tentando la fuga, ma è stato rintracciato e denunciato per resistenza a pubblico ufficile.

E' accaduto a Gioia Tauro.

I militari della Sezione radiomobile della Compagnia, durante un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati, hanno notato un veicolo aggirarsi nei pressi dell'ufficio postale.

Incuriositi dall'atteggiamento adottato dal conducente, gli hanno intimato di fermarsi. Per tutta risposta l'uomo alla guida dell'auto si è invece dato alla fuga dando vita ad un inseguimento andato avanti per tre chilometri e che ha condotto in una zona periferica della città. Poco dopo i carabinieri hanno rintracciato l'uomo che si era rifugiato nella propria abitazione nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Successivamente si è appreso che la persona denunciata era guida del veicolo senza aver mai conseguito patente e che la vettura era priva dell'assicurazione obbligatoria. Tutte violazioni che gli sono state contestate.