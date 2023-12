Questura Ragusa, 4 avvisi orali: 3 a Ispica e uno a Scoglitti

Il questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, ha applicato quattro “avvisi orali”, nei confronti di persone già coinvolte in reati e con frequentazioni sospette. Questi avvisi fungono da avvertimenti, indicando che ulteriori azioni saranno intraprese se i soggetti non cambieranno il loro comportamento. Misure più severe, come la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, potrebbero essere adottate in caso di mancato rispetto degli avvisi. I quattro avvisi orali hanno riguardato tre persone residenti ad Ispica ed una a Scoglitti.