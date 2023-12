Volley Modica, terza sconfitta consecutiva a Lagonegro

Lagonegro 3

Volley Modica 0

Parziali: 25/11, 25/20, 25/14

Rinascita Lagonegro: Vaskelis 17, Bongiorno, Miscione 4, Mastrangelo 2, Molinari 9, Fioretti 9, Armenante 12, Nicotra, Dietre, Fortunato (L1), Caletti (L2), n.e: Simone, Pizzichini. All. Giuseppe Lorizio.

Avimecc Volley Modica: Raso 4, Di Franco 8, Capelli 6, Putini, Chillemi, Cascio, Buzzi 1, Spagnol 10, La Rocca, Giudice, Nastasi (L1), Lombardo (L2), n.e: Italia. All. Enzo Distefano; Ass:Salvo Nicastro.

Arbitri: Fabio Scarfò di Reggio Calabria e Walter Stancati di Brindisi.

Terza sconfitta consecutiva per la Volley Modica che nell'ultima gara del 2023 si arrende in tre set in 72' di gioco a una Rinascita Lagonegro concentrata e battagliera che non ha lasciato scampo alla formazione di Enzo Distefano che non ha fornito la prova di carattere che tutti si aspettavano.