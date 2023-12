La Cgil: il 2024 anno difficile anche nel Ragusano per crisi sociale ed economica

“Il 2024 sarà un anno molto impegnativo e pesante per il sindacato, nel contesto di una grave crisi sociale ed economica che si muove parallelamente sul piano nazione ed internazionale. Ormai subire direttamente gli effetti di situazioni di crisi anche geograficamente lontane è una costante". Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Cgil, Giuseppe Scifo, che fa delle considerazioni nel contesto della situazione esistente nel Ragusano.

"A subire gli effetti negativi di una situazione di crisi - continua Scifo - sono soprattutto le persone deboli, i territori già fragili con molteplici criticità. In questo scenario, il contesto ragusano già dai tempi della pandemia e della guerra in Ucraina ha avuto forti ripercussioni economiche negative sul tessuto produttivo territoriale, fortemente interconnesso con il resto del Paese e con i paesi esteri. L'effetto della crescita dell'inflazione, soprattutto sul paniere dei beni di prima necessità , sta mettendo in ginocchio le famiglia a basso reddito.

Si tratta di lavoratori, persone attive che svolgono un lavoro povero nella retribuzione. Sono i precari, i giovani, persone che guadagnano salari molto al di sotto di quanto stabilito dai contratti, nell''enorme area del "grigio" che da anni caratterizza il nostro mercato del lavoro a livello territoriale. Non è un caso se negli ultimi anni la provincia di Ragusa si posiziona su scala nazionale negli ultimi posti per livelli di retribuzione. Ultima anche in Sicilia".