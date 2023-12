Uccide il figlio dopo una lite nel Casertano e poi confessa

Lite in famiglia finisce in tragedia. Roberto Laboriosi, un ragazzo di 31 anni, e' stato assassinato dal padre a San Felice a Cancello in provincia di Caserta. Il suo corpo senza vita e' stato trovato in una pozza di sangue nel cortile di casa con diverse ferite a coltellate. Il genitore ha confessato. Roberto Laboriosi era un operaio. Secondo la ricostruzione, la tragedia si e' consumata a seguito di una violenta lite familiare tra il ragazzo e il padre. Padre e figlio avrebbero cominciato a litigare all'interno dell'abitazione, poi si sarebbero spostati all'esterno dove e' avvenuto l'omicidio. Il padre e' un dipendente dell'ente provinciale di Napoli. All'arrivo dei carabinieri e' stato trovato in lacrime: ha detto che non aveva intenzione di uccidere il figlio.