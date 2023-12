E' morto padre Sbona, fu insegnante al liceo 'Gargallo' di Siracusa

E' morto a 87 anni, monsignor Ignazio Sbona. Originario di Melilli, era parroco emerito di Sant’Antonio di Padova, oggi alla Pizzuta a Siracusa. Ha guidato la comuntà dal 1977 al 2015, vedendo nascere il nuovo edificio che oggi ospita la chiesa e le sue tante attività. È stato docente di religione, per anni una delle voci più influenti dello storico liceo classico Gargallo di Siracusa. È stato anche vice rettore del Seminario, assistente Cursillos de Cristianidad della Diocesi, assistente scout e cavaliere dell’ Ordine equestre del Santo Sepolcro. Commovente pochi giorni addietro, l’abbraccio alle reliquie di Santa Lucia in visita alla Chiesa Madre di Melilli. Le esequie saranno celebrate martedì 2 gennaio alle ore 10.30, nella parrocchia San Nicolò (Chiesa Madre) di Melilli. Una celebrazione in suffragio sarà officiata a Sant’Antonio di Padova, a Siracusa, mercoledì 3 gennaio alle 18. Don Ignazio era stato presidente e fondatore della squadra di calcio dell'Olimpia di Siracusa. Una formazione che aveva partecipato con successo ai campionati giovanili, arrivando fino alla Terza Categoria. Nel 1986 l'Olimpia aveva vinto il campionato regionale del Csi. Uomo impegnato anche in politica, era stato legato a Concetto Lo Bello, Il fratello, Jano, scomparso, era stato sindaco di Melilli e deputato regionale all'Ars.