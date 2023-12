Acate, mese di dicembre mai così funesto: ci sono stati 13 morti

Nemmeno nel 2020, in piena pandemia, il mese di dicembre ad Acate fu così mortifero. Tre anni fa la triste conta si fermò al numero 11 (6 maschi e 5 femmine), nel 2023, invece, i decessi del dodicesimo mese sono stati 13 (8 maschi e 5 femmine). In tutto il 2022, tra la popolazione residente, il paese pianse 80 cittadini, ben 106 quest’anno. Tanti, tantissimi lutti, per un paese di quasi undicimila anime, dove purtroppo sono stati celebrati anche quattro funerali in un solo giorno e qualcuno eccezionalmente anche di mattina.

Alcuni di questi decessi hanno interessato la Società Operaia di Mutuo Soccorso, il sodalizio più folto del centro, che nel 2023 ha dovuto dire addio a quindici iscritti, 10 maschi e 5 femmine, depauperando la cassa della mutualità. Il circolo di via XX Settembre, infatti, è l’unico che è riuscito finora a mantenere la consuetudine della “colletta” a beneficio dei familiari dei defunti. Anacronistica per alcuni, ma fondamento dello Statuto sociale per molti altri. Fin quando si potrà mantenere.

(Nella foto, il saluto dei soci a Giovanni Varsellona).