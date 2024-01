Catania, intensificati i controlli della Polizia: impiegati agenti a cavallo

In questo fine settimana festivo, la Questura di Catania ha ulteriormente intensificato il dispositivo di pattuglie impiegate sul territorio, con l’obiettivo di assicurare la prevenzione e la repressione dei furti, il contrasto della “mala movida” e il controllo della somministrazione di bevande alcoliche.

Al fine di scongiurare pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza, particolare attenzione sarà riservata alla vigilanza dei luoghi di culto, richiamo di numerosi turisti anche da fuori regione. Per questo motivo, anche al fine di evitare fenomeni di molestie, oltre che i furti e gli scippi, è stato previsto l’utilizzo anche degli equipaggi ciclomontati, in particolare nelle strette vie del centro storico.

Gli agenti, anche in borghese, effettueranno pattugliamenti appiedati e automontati in tutte le aree del centro, con l’obiettivo di scoraggiare i fenomeni legati agli schiamazzi e al disturbo della quiete pubblica e prevenire situazioni di degrado urbano.

Per far vivere a pieno l’atmosfera di queste feste, il Questore di Catania Giuseppe Bellassai ha anche disposto l’impiego degli equipaggi del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato, che oltre al centro effettueranno un monitoraggio dei parchi ed in particolare della Villa Bellini che risulta particolarmente affollata in questi giorni.

Intensificati anche i controlli delle aree caratterizzate da un maggiore afflusso di giovani – tra le quali le discoteche e i locali notturni del capoluogo e della provincia – spesso teatro di liti e di eventi che destano allarme sociale e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Complessivamente, negli ultimi giorni, sono state controllate 650 persone, effettuate 52 verifiche alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, monitorati 9 esercizi pubblici e controllati 580 veicoli con 35 sanzione al Codice della Strada.