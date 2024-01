Terremoto di magnitudo 7.4 in Giappone, allarme tsumani

Scatta l'allarme tsunami in Giappone, dopo che un violento terremoto ha colpito la zona di Noto, nella prefettura di Ishikawa, nell'ovest del paese. La scossa registrata è stata di magnitudo 7,4.

Le autorità del Giappone hanno disposto l'evacuazione della zona colpita dal violento terremoto - la magnitudo è stata aggiornata a 7.5 - che si è verificato stamattina alle 8.10 ora italiana sulla costa occidentale del paese e in seguito al quale è stata diramata una allerta tsunami. "Onde altissime si stanno avvicinando alle coste. Evacuare immediatamente. Le onde possono colpire ripetutamente. Continuare l'evacuazione finché tutti gli avvertimenti non saranno rimossi", è l'allerta pubblicata dall'emittente nazionale Nhk. E ancora: "Se vi trovate nelle zone colpite, state lontani dalle coste e dalle foci dei fiumi che potrebbero straripare. Continuare l'evacuazione finché tutti gli avvisi non saranno revocati".