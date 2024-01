Botti di Capodanno, 36 feriti a Napoli

Due donne sono ricoverate in gravi condizioni dopo essere state colpite da proiettili vaganti durante i festeggiamenti per il Capodanno, a Napoli e ad Afragola. Una donna di cinquant'anni è rimasta ferita all'addome mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d'artificio per il nuovo anno, a Napoli.

E' accaduto nel quartiere di Forcella. La donna è stata trasportata all'ospedale Vecchio Pellegrini. E' in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita,

Una 45enne è ricoverata invece all'ospedale Cardarelli dopo essere stata colpita alla testa mentre festeggiava il Capodanno con i parenti all'interno di un'abitazione ad Afragola, in provincia di Napoli. Accompagnata al pronto soccorso dal personale del 118, è in pericolo di vita. È di 36 persone ferite - di cui tre minori - il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Il dato fornito dalla Questura di Napoli segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti tra Napoli e provincia furono sedici, meno della metà.

Tra i feriti si segnala anche il caso di un algerino di 50 anni ricoverato in prognosi riservata all'ospedale napoletano Vecchio Pellegrini per ferita da arma da fuoco alla spalla destra. L'uomo ha raccontato che, mentre si trovava in via Marina, da un' autovettura in corsa sarebbe stato esploso un colpo di arma da fuoco al suo indirizzo.

Anche in provincia, ad Acerra, due commercianti di 34 e 28 anni hanno fatto ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Villa dei Fiori per ferite da arma da fuoco. I due hanno riferito di trovarsi in Corso Meridionale con un banco di fuochi d'artificio quando sarebbero stati avvicinati da due persone in sella a uno scooter che avrebbero chiesto loro del denaro. Successivamente sarebbero stati raggiunti da altre due persone - in sella a un altro scooter - una delle quali avrebbe fatto fuoco al loro indirizzo ferendoli uno alla tibia e l'altro al ginocchio sinistro. Entrambi non sono in pericolo di vita. Sui due episodi sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato.