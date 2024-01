Auto si schianta contro il guardrail: morto un ragazzo di Belpasso

Tragedia nelle prime ore dell'anno appena iniziato, precisamente alle 2,35, in via Valcorrente, nella frazione Piano Tavola a Belpasso, per un incidente mortale. Per cause ancora in fase di accertamento una Peugeot 107 ha sbattuto contro il guardarail e sul colpo è morto un 25enne di Belpasso, mentre l'altro occupante dell'auto, un 26enne pure lui di Belpasso è rimasto ferito e portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Belpasso, che stanno ancora portando avanti le indagini, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, che si sono occupati dell'estrazione dalle lamiere dei corpi.