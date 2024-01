Elodie infiamma la piazza a Palermo, canti e balli per salutare il 2024

Piazza blindata e super controllata a Palermo per il concerto di Capodanno con Elodie.Poco dopo la mezzanotte la cantante ha iniziato lo spettacolo durato circa un'ora. Mugugni oltre la barriera creata per accogliere i 9.800 spettatori previsti dal comitato per l'ordine e la sicurezza della Prefettura. L'artista romana era arrivata nella mattina di ieri col compagno Andrea Iannone. "Ci vediamo stasera Palermo" ha scritto sui social, postando una foto scattata dall'aereo mentre inquadra il mare in prossimità dell'aeroporto Falcone Borsellino. Poi l'arrivo al Politeama, poco dopo la mezzanotte, per un'esibizione che ha infiammato la piazza e fatto ballare e cantare tutti dando il benvenuto al 2024. Sul palco - a condurre la serata Salvo La Rosa ed Eliana Chiavetta - si sono alternati diversi cantanti e artisti siciliani come Samuele Palumbo, giovane violinista che ha riscosso l'apprezzamento del pubblico. Hanno fatto ballare la piazza anche le cantanti Pamela Barone, Giuliana Di Liberto e Daria Biancardi che, proprio dal palco, ha annunciato la finale all'European Blues Challange. Tra le varie esibizioni anche quelle dei comici Antonio Pandolfo e Sergio Vespertino.