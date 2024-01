Petardi esplosi sulla spazzatura, roghi a Palermo

Notte di incendi provocati da giochi pirotecnici lanciati sui cumuli di rifiuti in diversi quartieri a Palermo, dalla periferia alle zone più vicine al centro storico. I petardi esplosi sono finiti sui sacchi d ispazzatura non raccolti in via Michele Cipolla, via Alloro, via Palmerino, via Campo, Via Dossuna, via Salvatore Cappello, via Pecori Giraldi, via Primo Carnera, corso Pisani, piazza Castelbuono, via Ruggero Maturano, in via Dell'Usignolo. Diversi gli interventi anche per incendi di gazebo e tendoni provocati dallo scoppio dei botti di fine anno. L'ordinanza che li vietava, firmata dal sindaco Roberto Lagalla, è stata disattesa. Scoppi in città e in provincia ovunque. Alla fine in comando provinciale di Palermo ha chiuso il 2023 con 16.191 interventi. Mille in più rispetto al 2022.