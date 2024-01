Sbarchi a Lampedusa nell'ultimo dell'anno: quasi mille nell'hotspot

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 91, a bordo di due imbarcazioni, sono approdati sull'isola. I mezzi, secondo il racconto fatto ai soccorritori, sarebbero partiti da Sfax, in Tunisia. A soccorrerli una motovedetta di Frontex. A bordo c'erano 44 persone originarie di Guinea e Gambia e 47 di Mali, Guinea, Siria e Sudan. Sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono, al momento, 981 ospiti fra cui 77 minori non accompagnati. Ieri non ci sono stati trasferimenti. Oggi ne sono stati previsti due, con i traghetti di linea della mattina e della sera, per un totale di 650 persone.